„Phantasialand“: Müller widerspricht dem „ganzen Käse“

Der FC Bayern hält dank einer starken Mannschaftsleistung weiter Kurs auf die Meisterschaft. Im Mittelpunkt stand dabei der Ur-Bayer schlechthin.

(SID) – Thomas Müller „unverzichtbar“? Dem Lob von höchster Stelle wollte sich auch Thomas Tuchel nicht entgegenstellen. „Wenn der Präsident das sagt, widerspricht der Trainer nicht“, scherzte der Coach des FC Bayern, nachdem Herbert Hainer einmal mehr den besonderen Wert des Münchner Routiniers unterstrichen hatte. Jegliche Diskussionen um Bankplätze, Unzufriedenheit oder Wechselgedanken wurden am Samstag mit Wucht abgeräumt - allen voran von Müller selbst.

„Ins Phantasialand“ würden solche Gerüchte gehören, motzte der 33-Jährige nach seiner Startelf-Rückkehr im Heimspiel gegen Schalke 04. Von seiner angeblichen Verärgerung wegen seiner jüngsten Reservistenrolle war beim überzeugenden 6:0 des Rekordmeisters kaum etwas zu spüren. „Mein Herz ist rot“, sagte der Torschütze zum wichtigen 1:0 (21.) – und holte zum Rundumschlag aus.

Die Zeitung mit den vier Buchstaben verkauft mit meiner Nase natürlich einige Blätter, und Ihr Fernsehsender macht es euch da auch einfach. Thomas Müller

„Dieser ganze Käse, was ich angeblich denke, fühle und womit ich liebäugle – den hat sich jemand aus den Fingern gesaugt“, betonte Müller. Natürlich kenne er nach bald 15 Jahren im Profi-Kader der Münchner die Debatten, die jüngsten Auszüge seien dann aber doch „übertrieben“ gewesen. „Die Zeitung mit den vier Buchstaben verkauft mit meiner Nase natürlich einige Blätter, und Ihr Fernsehsender macht es euch da auch einfach“, sagte Müller bei Sky.

Die Rolle des „Dosenöffners“

Letztendlich entscheide sich der Trainer für eine Startformation und „verteilt die Rollen“, sagte er gelassen, „wir haben zu funktionieren“. Am Samstag bekam Müller mal wieder eine Rolle zugeteilt – und füllte sie als „Dosenöffner“ durchaus erfolgreich aus.

„Das war ein tolles Gefühl, die Allianz Arena ist explodiert“, sagte er über seinen Führungstreffer. Überhaupt präsentierten sich die Münchner nach zuletzt vermehrt mühe- statt glanzvollen Vorstellungen mal wieder in guter Form. „Es war eine gute Leistung, ein verdienter Sieg“, bilanzierte Tuchel trocken. Nicht jedoch ohne zu warnen, dies sei „kein Grund, jetzt komplett in Euphorie zu verfallen“.

Es ist schön, dass wir es heute höher haben ausfallen lassen. Es war schon ein kleines Fest. Thomas Müller

Vielleicht auch deswegen ließ Müller die „Müller auf den Zaun“-Forderungen der Fans (noch) unbeantwortet. Der Vorsprung auf Borussia Dortmund beträgt weiter nur einen Punkt, die aktuelle Form des BVB lässt zudem kaum vermuten, dass die Mannschaft von Trainer Edin Terzic an den verbleibenden zwei Spieltagen noch Punkte liegen lässt. Und so gilt auch beim FC Bayern: Zwei Siege sind Pflicht.

Die jüngste Entwicklung gebe auch vor dem Duell mit RB Leipzig am kommenden Samstag zumindest Grund zur Zuversicht. „Es ist schön, dass wir es heute höher haben ausfallen lassen“, betonte Müller: „Es war schon ein kleines Fest.“ Neben dem Routinier trafen noch Joshua Kimmich (29.', Foulelfmeter), Serge Gnabry (50.', 65.'), Mathys Tel (80.') und Noussair Mazraoui (90. + 2.').

Gerade Gnabry bestätigte mit nun vier Treffern in den jüngsten drei Spielen seine aufsteigende Form. Geholfen haben könnte am Samstag auch eine Ansage von Hasan Salihamidzic. „Ich habe ihm in der Halbzeit gesagt, komm nicht in die Kabine, wenn du kein Tor gemacht hast“, scherzte der Sportvorstand. Tuchel kommentierte dagegen schmunzelnd: „Unverzichtbar, der nächste.“

