Hosterts Kapitän René Peters will den Klassenerhalt schaffen, um dann nächste Saison den Trainerposten in der BGL Ligue zu übernehmen. Im Interview spricht er über seine Zukunft an der Seitenlinie.

Sport 6 Min.

Peters: "Entweder mache ich es ganz, oder gar nicht"

Hosterts Kapitän René Peters will den Klassenerhalt schaffen, um dann nächste Saison den Trainerposten in der BGL Ligue zu übernehmen. Im Interview spricht er über seine Zukunft an der Seitenlinie.

Interview: Andrea Wimmer Er läuft und läuft und läuft. René Peters ist auch mit 37 Jahren als Spieler in der BGL Ligue noch in Topform. Am vergangenen Wochenende erzielte der Kapitän zwei Tore beim 4:0 von Hostert gegen Etzella. Und doch ist die aktive Karriere des 92-maligen Nationalspielers nach dieser Saison zu Ende. Peters wird Trainer in Hostert und da möchte er einen klaren Schnitt. Vorher steht noch eine schwere Aufgabe an: der Kampf um den Klassenerhalt. René Peters, Hostert war lange das offensivschwächste Team der Liga ...