Peters beerbt Bossi bei US Hostert

Bei der US Hostert wird es im Anschluss an die laufende Saison zu einem Trainerwechsel kommen. René Peters wird das Amt von Henri Bossi übernehmen.

Nach etwas mehr als drei Jahren als Trainer der US Hostert wird Henri Bossi den Fußballclub aus der BGL Ligue zum Saisonende verlassen. Wie die Verantwortlichen der USH am frühen Donnerstagmorgen mitteilten, wurde auch bereits ein Nachfolger gefunden: René Peters wird das Amt des Coaches übernehmen und versuchen, in die die doch recht großen Fußstapfen von Bossi zu treten.



Bossi ist seit April 2016 Trainer bei der US Hostert ...