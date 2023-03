Dem Shorttrack-Spezialisten gelang bei den ISU-Weltmeisterschaften in Seoul über 1.500 Meter eine neue persönliche Bestzeit und ein Landesrekord.

Peter Murphy stellt neuen nationalen Rekord auf dem Eis auf

Bei den am vergangenen Wochenende ausgetragenen Welttitelkämpfen im Shorttrack im südkoreanischen Seoul ging der Luxemburger Peter Murphy in insgesamt drei Disziplinen an den Start – nämlich über 500 Meter, 1.000 Meter und 1.500 Meter.

Für die kürzeste der drei Distanzen benötigte Murphy 43''436 und für die mittlere 1'27''844, was zu einem 35. und einem 43. Platz in der Gesamtwertung führte. Sieger über die 500 Meter wurde der Italiener Pietro Sighel in 41''166 und über 1.000 Meter der Südkoreaner Ji Won Park in 1'27''741.

Auf der 1.500 Meter langen Strecke gelang dem Luxemburger mit 2'16''151 eine persönliche Bestzeit und gleichzeitig auch ein neuer nationaler Rekord. Diese reichte wie über die 1.000 Meter für Rang 43 im Gesamtklassement. Weltmeister über 1.500 Meter wurde ebenfalls Park in 2'17''792.









