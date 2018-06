In WM-Gruppe C hat sich nach Frankreich auch Dänemark für die K.-o.-Runde qualifiziert. Peru durfte im letzten Gruppenspiel erstmals jubeln.

Peru schießt Dänemark ins Achtelfinale

In WM-Gruppe C hat sich nach Frankreich auch Dänemark für die K.-o.-Runde qualifiziert. Peru durfte im letzten Gruppenspiel erstmals jubeln.

(sid) - Vize-Europameister Frankreich hat sich bei der WM in Russland den ersten Platz in der Gruppe C gesichert. Am dritten Vorrundenspieltag reichte dem WM-Champion von 1998 in Moskau gegen Dänemark ein torloses Remis. Die Dänen belegten den zweiten Platz in der Gruppe. Es war im 38. WM-Spiel das erste 0:0 bei der Endrunde in Russland.

Damit trifft Frankreich im Achtelfinale am 30. Juni in Kasan (16 Uhr) auf den Zweiten der Gruppe D. Dänemark bekommt es am 1. Juli (20 Uhr) in Nizhny Novgorod mit dem Sieger der Gruppe D zu tun.

Dänemark und Frankreich erreichen das Achtelfinale. Das Team um Christian Eriksen (l.) und N'Golo Kantes Franzosen trennen sich torlos. Foto: AFP

Peru hat sich in Sochi mit einem 2:0 gegen Australien von der WM-Bühne in Russland verabschiedet. Die Südamerikaner, die nach 36 Jahren erstmals wieder WM-Luft schnupperten, belegten mit drei Zählern damit den dritten Platz.

Die Socceroos erreichten den vierten Platz mit einem Punkt. Carrillo (18.') schoss das Führungstor für Peru, Guerrero (50.') beseitigte letzte Zweifel am Dreier der Peruaner.