Personalwechsel bei T71 Düdelingen

Bob HEMMEN Der amtierende Basketballmeister T71 beendet die Zusammenarbeit mit Dikembe Dixson und Quintin Dove und verpflichtet zwei neue Profis.

Düdelingen hat auf den enttäuschenden Saisonstart in der LBBL reagiert und sich von den beiden US-Amerikanern Dikembe Dixson und Quintin Dove getrennt. Das Duo spielte am Samstag bei der 79:87-Niederlage in Esch zum letzten Mal für T71.

Quintin Dove muss T71 ebenfalls verlassen. Foto: Stéphane Guillaume

Der amtierende Meister hat bereits zwei neue Profis unter Vertrag genommen. Der 28-jährige Devin Gilligan war zuletzt in Norwegen aktiv. Er ist 1,96 m groß und spielte auf dem College für die Southern New Hampshire University.

Zudem verstärkt Terrence Thompson die Mannschaft von Trainer Denis Toroman. Der 27-Jährige stand bis vor Kurzem noch in Bulgarien unter Vertrag. Der 2,01 m große US-Amerikaner besuchte die Wake Forest University.

T71 hat nach neun Spieltagen erst drei Siege auf dem Konto.

