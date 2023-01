Beim Novotel-Cup feiern Luxemburgs Volleyballfrauen und auch die Männer einen souveränen Auftaktsieg.

Novotel-Cup

Perfekter Start für Luxemburgs Teams

Das hatte das Trainergespann bestehend aus Fabio Aiuto und Ben Angelsberg wohl so auch nicht erwartet. Die stark verjüngte Luxemburger Volleyball-Nationalmannschaft der Frauen, die sich eigentlich im Umbruch befindet, ist perfekt in den Novotel-Cup gestartet.

Die FLVB-Frauen trafen am frühen Freitagabend in der Coque auf die Gegnerinnen aus Irland und ließen dabei nie Zweifel aufkommen, wer die bessere Mannschaft ist. In drei klaren Sätzen setzten sich Carla Mulli, Emma van Elslande und Co. mit 25:15, 25:8 und 25:17 durch.



Am Samstagabend (20 Uhr) trifft Luxemburg auf England, bevor es am Sonntag zum Abschluss zum Aufeinandertreffen mit Deutschlands U19-Auswahl kommt.

Nach den Frauen durften am Freitag Luxemburgs Männer ran. Gilles Braas und Co. präsentierten sich dabei ebenfalls klar besser als die dann doch schwache irische Mannschaft. Mit 25:6, 25:10, 25:13 war die Partie bereits nach rund einer Stunde entschieden.

Für Luxemburgs Männer geht es am Samstag mit dem Duell gegen England (17.30 Uhr) weiter, bevor am Sonntag (17 Uhr) das Kräftemessen mit Deutschlands U20-Mannschaft wartet.

Luxemburgs Männer lassen sich zu keinem Zeitpunkt in der Coque aus dem Konzept bringen. Foto: Christian Kemp





