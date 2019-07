Fußballer Laurent Jans ist in der neuen Saison ein Paderborner. Der 26-jährige Rechtsverteidiger hat den Medizincheck beim Bundesligisten bestanden.

Perfekt: Paderborn verpflichtet Jans

(bob/jot) - Der Wechsel von Laurent Jans zum Bundesligisten Paderborn ist perfekt. Er hat den Medizincheck bestanden. Der 26-jährige Rechtsverteidiger wird für ein Jahr vom FC Metz ausgeliehen. Zudem sicherte sich Paderborn eine Kaufoption. Jans erhält die Rückennummer 20.



"Laurent passt mit seinem hohen Tempo und seiner körperlichen Robustheit sehr gut zu unserer Spielidee. Er verfügt darüber hinaus über wertvolle internationale Erfahrung und als Kapitän der Nationalmannschaft auch über Führungsqualität. Mit diesen Eigenschaften ist er eine wertvolle Verstärkung auf der Rechtsverteidigerposition", betonte der Paderborner Geschäftsführer Sport Martin Przondziono.





In Paderborn wird er vom ehemaligen Bundesligaspieler Steffen Baumgart trainiert werden. Paderborn schaffte in der vergangenen Saison den Aufstieg in die Bundesliga mit mutigem Angriffsfußball. In der Zwischenzeit haben allerdings einige Leistungsträger wie Klement (in Richtung Stuttgart) oder Tekpetey (Düsseldorf) den Verein verlassen. Jans wird mit dem tunesischen Nationalspieler Mohamed Dräger um einen Platz in der Startaufstellung kämpfen.

Er ist der zweite Luxemburger, der aktuell in der Bundesliga spielt. Leandro Barreiro steht seit einem Jahr im Profikader des FSV Mainz 05. Zwischen 4. und 7. Oktober (in Paderborn) sowie zwischen 28. Februar und 3. März (in Mainz) kommt es zum direkten Duell der beiden.