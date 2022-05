Der Regen dominierte den Grand-Prix im Fürstentum. Das Rennen wurde auch wegen eines Unfalles unterbrochen.

Formel 1

Perez siegt im Monaco-Chaos

Der Regen dominierte den Grand-Prix im Fürstentum. Das Rennen wurde auch wegen eines Unfalles unterbrochen.

(dpa) - Sergio Perez hat den Formel-1-Klassiker in Monaco gewonnen. Der Red-Bull-Teamkollege von Vorjahressieger und Weltmeister Max Verstappen verwies am Sonntag in einem durch anfangs schweren Regen geprägten Rennen Carlos Sainz im Ferrari auf den zweiten Platz. WM-Spitzenreiter Verstappen wurde Dritter. Für Perez war es der dritte Sieg in seiner Formel-1-Karriere und der zweite seit seinem Wechsel zu Red Bull vor der vergangenen Saison.

Erst dann folgte auf Platz vier der monegassische Lokalmatador Charles Leclerc. Nach einem taktischen Patzer seines Ferrari-Teams nutzte dem 24-Jährigen auch die Pole Position bei seinem Heimauftritt vor vollen Rängen nichts. In der WM-Wertung vergrößerte sich Leclercs Rückstand auf Verstappen auf neun Punkte.

Ein schwerer Unfall stoppte Mick Schumacher vorzeitig. Der Haas-Rennwagen des 23 Jahre alten Deutschen wurde bei dem heftigen Einschlag in die Leitplanken in zwei Teile gerissen. Schumacher konnte das zerstörte Auto aus eigener Kraft verlassen und blieb unversehrt. Sein Unfall hatte eine weitere Unterbrechung verursacht.

Wegen des heftigen Niederschlags zur geplanten Startzeit war der Grand Prix im Fürstentum um über eine Stunde verschoben worden.

