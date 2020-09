Dylan Pereira hat die Porsche-Supercup-Saison auf dem zweiten Platz der Gesamtwertung beendet. Larry ten Voorde überholte ihn im letzten Rennen.

Pereira verpasst den Gesamtsieg

Andrea WIMMER

Dylan Pereira hat die Porsche-Supercup-Saison auf dem zweiten Platz der Gesamtwertung beendet. Larry ten Voorde überholte ihn im letzten Rennen.

Dylan Pereira hat sich den Traum vom ersten Gesamtsieg im Porsche-Supercup nicht erfüllen können. Der Luxemburger musste dem Niederländer Larry ten Voorde den Vortritt lassen. Ten Voorde gewann das achte und letzte Rennen der Serie in Monza (I) souverän, während Pereira auf den vierten Platz kam. In der Gesamtwertung überholte der Niederländer den Luxemburger damit wieder. Ten Voorde hat in der Endabrechnung 155 Punkte auf dem Konto, Vizemeister Pereira 148.

Der 23-Jährige aus Schouweiler hatte vor dem Rennen in Monza vier Punkte Vorsprung vor ten Voorde gehabt. Doch bereits im Qualifying am Samstag fiel eine Vorentscheidung. Pereira kam auf den vierten Startplatz, während der Konkurrent die Poleposition holte. Im Rennen fuhr ten Voorde ungefährdet vorneweg. Pereira lag zwischenzeitlich auf dem dritten Rang. Am Ende rangierte er hinter seinem deutschen Teamkollegen Leon Köhler, der hinter dem Franzosen Florian Latorre als Dritter auf das Podium kam.

