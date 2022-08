Dylan Pereira hat beim sechsten von acht Läufen im Porsche-Supercup seine ganze Klasse unter Beweis gestellt.

Porsche-Supercup

Pereira triumphiert in Spa-Francorchamps

Dylan Pereira hat beim sechsten von acht Läufen im Porsche-Supercup seine ganze Klasse unter Beweis gestellt.

Das Wochenende im Porsche-Supercup lief für Dylan Pereira perfekt. Der Luxemburger vom Lechner-Racing-Team dominierte zunächst am Samstag in Spa-Francorchamps das Qualifying und holte sich auf seiner Lieblingsstrecke die Pole-Position.

Und im Rennen ließ der 25-Jährige ebenfalls nichts anbrennen. Pereira behauptete seine Führung in der ersten Kurve und hatte sich bereits nach der ersten von zwölf zu absolvierenden Runden einen Vorsprung von mehr als zwei Sekunden herausgefahren.

Und so ging es auch weiter: Pereira ließ keine Schwäche erkennen, spulte seine Runden wie ein Uhrwerk ab und setzte sich beständig von seinen Verfolgern um Laurin Heinrich (D) und Larry ten Voorde (NL) ab. Zur Hälfte des Rennens waren es schon rund fünf Sekunden Vorsprung für den Luxemburger Sportsoldaten.

Führung ausgebaut

Nach knapp einer halben Stunde durfte Pereira über seinen dritten Supercup-Sieg in Spa-Francorchamps jubeln. Ten Voorde sichert sich Rang zwei mit 6''948 Rückstand, Rang drei geht an Heinrich (auf 8''077).



In der Fahrerwertung baut Pereira seinen Vorsprung somit aus. Zwei Rennen vor Schluss liegt er jetzt zwölf Punkte vor Heinrich und 15 Zähler vor ten Voorde.

Am kommenden Wochenende steht das Rennen in Zandvoort (NL) an. Eine Woche später geht es für Pereira und Co. nach Monza (I).

