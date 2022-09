Beim letzten Saisonrennen in Monza reicht dem Luxemburger ein fünfter Platz.

Porsche-Supercup

Pereira sichert sich den Gesamtsieg

Dylan Pereira holt den Gesamtsieg im Porsche-Supercup. Der Luxemburger von Lechner Racing beendet das letzte Saisonrennen auf Rang fünf, dies, nachdem er wegen einer Strafe - wegen Abkürzens in der letzten Runde - zwei Plätze nach hinten versetzt wurde.

Sein ärgster Widersacher, Larry ten Voorde (NL/Team GP Elite), beendete das Rennen in Monza zwar auf Rang drei, kam aber nicht mehr an den Luxemburger ran. Der Drittplatzierte Laurin Heinrich (D/SSR Huber Racing) war in Monza chancenlos.

Dylan Pereira hat in dieser Saison drei Siege auf seinem Konto. Foto: ATP

Dylan Pereira, der in Monza im Qualifying Rang vier belegte, schließt die Saison damit mit 13 Punkten Vorsprung auf den Niederländer ab. Der 25-Jährige stand bei acht Rennen dreimal auf dem obersten Treppchen.

