24-Stunden-Rennen

Pereira rast in Dubai aufs Podium

Jan MORAWSKI

Rennfahrer Dylan Pereira hat bei den 24 Stunden von Dubai einen Erfolg gefeiert. Der 24-Jährige fuhr am Samstag mit seinem Team DUWO Racing aufs Podium.

"Es war eines der schwierigsten Jahre meiner Karriere" Rennfahrer Dylan Pereira lässt eine aufregende Saison mit Titeln und Rückschlägen Revue passieren. Erholung bekommt er noch nicht.

An der Seite von drei russischen Amateurpiloten erreichte der Luxemburger im Porsche 911 GT3 den dritten Platz in seiner Klasse. Insgesamt sprang Rang zwölf heraus. Nach einer durchwachsenen Saison mit Höhen und Tiefen darf Pereira also auch im neuen Jahr wieder feiern.

