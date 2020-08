Beim Porsche-Supercup in Belgien ist Dylan Pereira auf Platz zwei gefahren. Er führt nun wieder die Gesamtwertung an.

Pereira: Noch ein Rennen bis zum Gesamtsieg

Daniel WAMPACH Beim Porsche-Supercup in Belgien ist Dylan Pereira auf Platz zwei gefahren. Er führt nun wieder die Gesamtwertung an.

Rennfahrer Dylan Pereira hat im Porsche-Supercup wieder die Führung in der Gesamtwertung übernommen. In Spa-Francorchamps (B) reichte ihm der zweite Platz, um die Spitzenposition zurückzuerobern. Nur noch das Rennen am kommenden Wochenende in Monza (I) und der Luxemburger ist in der besten Position, den Gesamtsieg zu holen.

In Spa von Platz drei gestartet, hing Pereira auf den elf Runden lange hinter seinem Teamkollegen Jaxon Evans von BWT Lechner Racing fest. Pereira versuchte den ein oder anderen Angriff, doch der Neuseeländer konnte sie allesamt abwehren.

Vier Punkte Vorsprung

In der vorletzten Runde allerdings verbremste sich Evans. Nutznießer war Pereira, der so Platz zwei übernahm. Wegen des Duells der beiden Teamkollegen hatte sich der Türke Ayhancan Güven etwas abgesetzt. Pereira kam zwar noch einmal nahe heran, konnte ihn aber nicht mehr überholen.

Der Franzose Florian Latorre wurde Dritter. Weil Pereiras Hauptkonkurrent um den Gesamtsieg, Larry ten Voorde (NL) nur Fünfter wurde, liegt Pereira nun wieder an der Spitze des Klassements. Sein Vorsprung beträgt vier Punkte.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.