Rennfahrer Dylan Pereira verfolgt ehrgeizige Ziele. Am ersten Juli-Wochenende startet er in seine Saison, zuvor muss er zwei Wochen in Quarantäne.

Sport 3 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Pereira: Der erste Platz ist das Ziel

Joé WEIMERSKIRCH Rennfahrer Dylan Pereira verfolgt ehrgeizige Ziele. Am ersten Juli-Wochenende startet er in seine Saison, zuvor muss er zwei Wochen in Quarantäne.

Einen eher ungewöhnlichen Saisonstart erlebt Dylan Pereira in den kommenden Wochen. Der Luxemburger Rennpilot hat 2020 zwar schon einige Rennen absolviert und konnte Anfang des Jahres bereits Siege in Bahrain und Abu Dhabi (UAE) feiern, der Start in die Porsche–Mobile-1-Supercup-Saison wurde allerdings verschoben. Nach drei Monaten im Simulator soll nun der Übergang ins reelle Cockpit folgen ...