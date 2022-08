Der EM-Vorlauf über 1.500 m beginnt vielversprechend für Charel Grethen, doch der 30-Jährige bricht auf der Zielgeraden ein.

European Championships

Pechvogel Grethen stolpert und scheidet aus

Bitterer Abend für die Luxemburger Leichtathletikfans: Mittelstreckenläufer Charel Grethen hat bei den European Championships das Finale über 1.500 m verpasst. Im ersten Vorlauf im Münchner Olympiastadion war der 30-Jährige fast über die gesamte Renndauer vorne mit dabei, doch auf den letzten 100 m brach Grethen ein.

Beim Sieg von Tokio-Olympiasieger Jakob Ingebrigtsen (3'38''48) platzierte sich der Luxemburger am Montagabend in 3'40''33 auf dem siebten Platz. Somit rechte es für Grethen weder über die Platzierung noch über die Zeit für den Endlauf. „Ich bin sehr enttäuscht, weil ich eigentlich richtig gut in Form bin“, analysierte der Leichtathlet nach dem Wettkampf.

Grethen kam nicht entgegen, dass das Rennen eher langsam war. Beim Versuch, selbst auf das Tempo zu drücken, verbrauchte der 30-Jährige zu viel Kraft. Außerdem wäre Grethen in einer Kurve fast gestürzt, weil ihm ein Konkurrent von hinten auf die Ferse getreten war. „Das hat mich aus dem Rhythmus gebracht, ist aber keine Entschuldigung“, erklärt er.

Bereits am Morgen hatte Kugelstoßer Bob Bertemes das Finale ebenfalls verpasst. Mit 19,91 m schnappte sich der Deutsche Simon Bayer das letzte Ticket für den Wettkampf um die Medaillen. Bertemes, der aktuell in einer Formkrise steckt, kam in der Qualifikation nach drei Versuchen nicht über 19,77 m heraus und landete am Ende auf Rang 14.

Bob Bertemes ist nicht zufrieden. Foto: Christian Kemp





