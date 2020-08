Eigentlich wollte Paule Kremer in diesem Sommer durch eine Meerenge im Pazifik schwimmen. Wegen Corona verlegt sie diese Strecke in die Heimat - in den Obersauer-Stausee.

Paule Kremer: 33 Kilometer durch den Stausee

Jan MORAWSKI

Etwas wackelig stand sie da, mit kalkweißen Händen und Füßen. Aber das Grinsen verschwand nicht aus ihrem Gesicht. Als Paule Kremer am Samstagabend aus dem Obersauer-Stausee stieg, wusste sie, dass sie gerade eine ganz große Leistung vollbracht hatte. „Ich bin schon ziemlich fertig“, sagte die 31-Jährige, nachdem sie elf Stunden lang Runden durch den See gedreht hatte. Wäre Corona nicht gewesen, wäre Kremer ebenfalls weit geschwommen – allerdings in Kalifornien ...