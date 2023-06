Die Sprinterin stellt bei der Team-EM einen neuen Landesrekord über 200 m auf. Die Verbesserung ist enorm.

European Games

Patrizia van der Weken knackt alte Bestmarke

Jan MORAWSKI Die Sprinterin stellt bei der Team-EM einen neuen Landesrekord über 200 m auf. Die Verbesserung ist enorm.

Auf ungewohnter Strecke hat Patrizia van der Weken bei den Europaspielen für den nächsten Höhepunkt gesorgt. Die 23-Jährige lief bei der Team-EM der Leichtathleten über 200 m auf Rang zwei – und das in neuer Landesrekordzeit.

Patrizia van der Weken ist die viertschnellste Frau Europas Die Sprinterin aus Luxemburg verbessert ihren Landesrekord über 100 m erneut.

Die Luxemburgerin gewann ihren Lauf am Donnerstagabend in 23'19'', Olivia Fotopoulou aus Zypern kam im anderen Rennen in 22'71'' als Erste ins Ziel. Ihre alte Bestmarke hatte van der Weken vor fast zwei Jahren aufgestellt. Damals war die Sprinterin stolze 75 Hunderstel-Sekunden langsamer gewesen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.