Leichtathletik

Patrizia van der Weken ist die viertschnellste Frau Europas

Die Fragen sind berechtigt: Wie schnell kann Patrizia van der Weken laufen? Wo liegen ihre Grenzen? Luxemburgs beste Sprinterin verschiebt ihre persönlichen Limits fast im Wochentakt. Am Samstag stellte sie ihre Qualitäten in Dessau (D) ein weiteres Mal unter Beweis. Sie unterbot nicht nur die WM-Norm, sondern lief ganz nebenbei auch in Europas Spitze.

Van der Weken war mit einem Landesrekord von 11''29 in die Saison gestartet. Dass sie diese persönliche Bestmarke bei normalem Saisonverlauf unterbieten würde, ist keine Überraschung. Dass die 23-Jährige den Rekord allerdings mittlerweile um 27 Hundertstelsekunden auf 11''02 verbesserte, damit hatte sie wohl selbst nicht gerechnet.

Von 11''29 drückte sie den Rekord auf 11''18, dann blieben die Uhren bei 11''12 stehen und nun also bei 11''02. Beim 25. Internationalen Leichtathletik-Meeting in Dessau lief van der Weken diese Zeit im Vorlauf. Im Finale reichte es mit immer noch sehr guten 11''10 zu Platz zwei hinter Gina Lückenkemper (D).

Platz 24 in der Weltjahresbestenliste

Die deutsche Europameisterin ist mit glatten 11''00 in diesem Jahr die drittschnellste Frau Europas. Van der Weken folgt mit ihrem neuen Landesrekord direkt dahinter! Die Britinnen Daryll Neita (10''97) und Dina Asher-Smith (10''98) belegen die ersten beiden Plätze. In der Weltjahresbestenliste ist van der Weken mittlerweile bis auf Position 24 nach vorne gerückt.

Van der Weken hat zudem die Norm für die WM (11''08) im Sommer in Budapest unterboten. Sie war auch schneller als die im Hinblick auf die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris geforderten 11''07. Allerdings beginnt diese Qualifikationsperiode erst am 1. Juli. In ihrer derzeitigen Verfassung wird van der Weken diese Hürde rasant nehmen. Und die für Sprinterinnen magische Elf-Sekunden-Grenze ist plötzlich ebenfalls greifbar.

