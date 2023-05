Luxemburgs beste Sprinterin hat ihren Landesrekord über 100 m schon wieder verbessert.

Patrizia van der Weken immer schneller

Joe GEIMER Luxemburgs beste Sprinterin hat ihren Landesrekord über 100 m schon wieder verbessert.

So langsam muss man sich fragen: Wie schnell kann Patrizia van der Weken einmal laufen? Wo geht die Reise der Sprinterin hin? Denn nur vier Tage nachdem sie in Savona (I) ihren eigenen nationalen Rekord um elf Hundertstelsekunden von 11''29 auf 11''18 verbessert hatte, legte die Luxemburgerin nun nach.

Beim Pfingstsportfest in Rehlingen (D) gewann die 23-Jährige das Finale in überragenden 11''12 und blieb somit noch einmal deutlich unter dem Landesrekord. Van der Weken war im Vorlauf schon in 11''17 schnell unterwegs gewesen.

Mit den 11''12 rückt Luxemburgs Vorzeigesprinterin auch schon nahe an die Qualifikationsnormen für die WM in Budapest im Sommer (11''08) und die Oympischen Spiele 2024 in Paris (11''07) heran.

In Rehlingen sorgte van der Weken zudem für einen neuen Meeting- und Stadionrekord.



Auch Hoffmann läuft Landesrekord

Mit Vera Hoffmann war noch eine Luxemburgerin sehr schnell in Rehlingen unterwegs. Die Mittelstreckenläuferin pulverisierte ihren eigenen Landesrekord über 1.500 m regelrecht. In 4'07''83 war sie immerhin 3''61 schneller als beim alten Rekord im Jahr 2020.

