Für das Hinspiel der ersten Qualifikationsrunde für die Europa League bei den Glasgow Rangers (Donnerstag um 19.45 Uhr) können die Fans von Progrès Niederkorn am Samstag ab 10 Uhr Tickets für 20 Euro im Stade Jos Haupert in Niederkorn, im Restaurant Lo Stadio (58, rue de l'Eglise in Differdingen) und im Restaurant Big Beer Company (12, Rives de Clausen in der Hauptstadt) ergattern. Das knapp 51 000 Zuschauer fassende Stadion der Rangers ist fast ausverkauft.



An den gleichen Stellen können ab Dienstag (10 Uhr) Karten für das Rückspiel im Stade Josy Barthel (4. Juli um 19.45 Uhr) erworben werden.

Auch Fola Esch organisiert am Samstag im Rahmen des Testspiels (16 Uhr) im Stade Emile Mayrisch gegen F91 Düdelingen einen Vorverkauf für die Europa-League-Begegnung am Donnerstag um 19.30 Uhr an gleicher Stelle gegen Milsami Orhei (MDA).