Paris SG siegt im Endspiel der Coupe de France

Paris SG heißt der Sieger der Coupe de France 2018. Im Endspiel gab es einen 2:0-Erfolg gegen den Drittligisten Les Herbiers.

(jot) - Paris SG hat das Endspiel der Coupe de France gewonnen, sich dabei aber nicht mit Ruhm bekleckert. Gegen den Drittligisten Les Herbiers feierte die Mannschaft von Trainer Unai Emery einen 2:0-Erfolg.



Lo Celso gelang in der 26.' im Stade France der Führungstreffer, Cavani sorgte für die Entscheidung (74.').

Es war der vierte Erfolg in der Coupe de France für Paris SG in Serie. In dieser Saison haben die Hauptstädter alles auf nationaler Ebene gewonnen, was es zu gewinnen gab: die Meisterschaft, die Coupe de la Ligue und die Coupe de France. Trainer Emery muss dennoch gehen. Er scheiterte mit seinem Club im Achtelfinale der Champions League an Real Madrid.