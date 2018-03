Paris SG und der FC Porto sind aus der Champions League ausgeschieden. Am Dienstagabend konnten sich Real Madrid und der FC Liverpool für das Viertelfinale qualifizieren.

Paris SG scheitert an Real Madrid

Bob Hemmen Real Madrid und der FC Liverpool stehen im Viertelfinale der Champions League. Beide Mannschaften ließen in den Rückspielen gegen Paris SG und den FC Porto nichts mehr anbrennen.

Real Madrid und der FC Liverpool sind die ersten beiden Mannschaften im Viertelfinale der Champions League. Am Dienstagabend setzten sich die Königlichen im Parc des Princes mit 2:1 gegen Paris SG durch. Die Gastgeber, die ohne Ausnahmekönner Neymar auskommen mussten, kassierten nach dem Seitenwechsel in der 52.' das erste Gegentor durch Cristiano Ronaldo.

Obwohl Mittelfeldspieler Verratti in der 66.' die Gelb-Rote Karte sah, wollten die Gastgeber noch nicht aufgeben. Nur fünf Minuten später gelang Cavani der Ausgleichstreffer. Doch die Gäste sorgten allerdings in der 80.' für die Entscheidung, als ein abgefälschter Schuss Casemiros im Tor der Pariser landete. Real Madrid hatte das Hinspiel mit 3:1 gewonnen und steht demnach in der nächsten Runde.

Liverpool reichte vor heimischer Kulisse derweil ein 0:0-Unentschieden. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp ließ es lockerer angehen als im Hinspiel. Beim FC Porto hatten sich die Engländer deutlich mit 5:0 durchgesetzt.

Roberto Firmino (r.) und Liverpool reichte gegen den FC Porto um Felipe im Rückspiel ein Unentschieden. Foto: AFP