Paris SG hat gute Chancen auf den Achtelfinaleinzug in der Champions League. Die Franzosen siegten mit 3:1 bei Manchester United.

Paris SG hält dem Druck stand

Paris SG hat gute Chancen auf den Achtelfinaleinzug in der Champions League. Die Franzosen siegten mit 3:1 bei Manchester United.

(sid/jot) - Ein Coup von Paris SG bei Manchester United hat in der Champions-League-Gruppe H die Entscheidungen auf das Vorrundenfinale in der kommenden Woche vertagt. Nach dem 3:1-Erfolg der Mannschaft des deutschen Trainers Thomas Tuchel werden die beiden Achtelfinalisten in der Gruppe H erst in den beiden letzten Begegnungen ermittelt.



Neymar (6.') brachte den Finalisten der Vorsaison früh in Führung, doch Rashford (32.') setzte die Red Devils vermeintlich wieder in die Achtelfinalspur. Aber Paris ging durch Marquinhos (69.') erneut in Führung, noch bevor die Briten durch eine Gelb-Rote Karte gegen Fred (70.') in Unterzahl gerieten und dezimiert die Entscheidung durch Neymars zweiten Treffer (90. + 1.') hinnehmen mussten.



Rodrigues verliert gegen Cristiano Ronaldo Transfers, Tore, Rote Karten: Erfahren Sie alles Wissenswerte über die Luxemburger Fußball-Nationalspieler und -Trainer im Ausland.

In einem wilden Spiel setzte sich RB Leipzig mit 4:3 beim türkischen Meister Basaksehir durch. Am abschließenden Spieltag empfängt nun Leipzig Manchester United und Paris Basaksehir. Manchester United, Leipzig und Paris sind zurzeit punktgleich.

Borussia Dortmund hat das Achtelfinale durch ein 1:1 gegen Lazio Rom erreicht. Guerreiro brachte die Lokalmannschaft in Führung (44.'), Immobile glich per Elfmeter für Lazio (67.') aus.

Die Ergebnisse Gruppe E Krasnodar - Rennes 1:0 FC Sevilla - Chelsea 0:4 Gruppe F Dortmund - Lazio Rom 1:1 Bruges - Zenit St. Petersburg 3:0 Gruppe G Ferencvaros - FC Barcelona 0:3 Juventus - Dynamo Kiew 3:0 Gruppe H Manchester United - Paris SG 1:3 Basaksehir - RB Leipzig 3:4



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.