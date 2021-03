Paris-Nice: Jungels im Zeitfahren nicht vorne dabei

🇫🇷 - @ParisNice #3



Bob s'est élancé à 14h36. Il est pour le moment 24e à 32" du leader provisoire.



Bob started at 14.36pm. He is 24th for the moment, 32" from the provisional winner. #AG2RCITROËNTEAM #RoulonsAutrement #RideDifferently l KBLB pic.twitter.com/DiHpB0kiEz