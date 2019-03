Sam Bennett hat einen weiteren Etappensieg fürs Team von Jempy Drucker geholt. Alex Kirsch zeigte sich auf dem sechsten Teilstück als Ausreißer.

Paris-Nice: Bennett siegt, Kirsch als Ausreißer

Daniel WAMPACH Sam Bennett hat einen weiteren Etappensieg fürs Team von Jempy Drucker geholt. Alex Kirsch zeigte sich auf dem sechsten Teilstück als Ausreißer.

Sam Bennett (IRL/Bora) hat die sechste Etappe von Paris-Nice (WorldTour) gewonnen. Der Teamkollege von Jempy Drucker setzte sich im Sprint der ersten großen Gruppe durch und war etwas schneller als Arnaud Démare (F/FDJ) und Matteo Trentin (I/Mitchelton). Drucker und Landesmeister Bob Jungels (Deceuninck) befanden sich in derselben, rund 40 Fahrer starken Gruppe.

Alex Kirsch (Trek) kam als 81. mit 5'41'' Rückstand ins Ziel. Er hatte sich zu Beginn der Etappe mit Laurent Pichon (F/Arkea) und Mauro Finetto (I/Delko) abgesetzt, das Trio bildete die Ausreißergruppe des Tages. Der Vorsprung war aber nie größer als drei Minuten, und schon 48 km vor dem Ziel der 176,5 km langen Etappe wurden Kirsch und Co. wieder eingeholt.

Überraschend viele Sprinter



Eine Menge namhafter Sprinter waren am Schluss noch in der vordersten Gruppe vertreten, was aber durchaus verwunderlich war. Es war nämlich ein hügeliges Teilstück, doch die Steigungen in der Schlussphase konnte den Großteil der endschnellen Fahrer offenbar nicht in Bedrängnis bringen.

Michal Kwiatkowski (PL/Sky) bleibt Gesamtführender mit 18'' Vorsprung auf Teamkollege Egan Bernal (COL). Jungels ist Fünfter mit genau einer Minute Rückstand. Drucker ist 32. mit 13'49'' Rückstand, Kirsch liegt auf Platz 50 mit 21'16'' Rückstand.