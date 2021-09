Tom Habscheid zieht im Alter von 35 Jahren nach den Paralympics in Tokio einen Schlussstrich unter seine internationale Laufbahn.

Para-Leichtathletik

Tom Habscheid beendet internationale Karriere

Für Tom Habscheid waren die Paralympics in Tokio das letzte internationale Event. Der 35-jährige Para-Leichtathlet, der in der japanischen Hauptstadt Vierter im Kugelstoßen geworden war, hat seinen Rücktritt verkündet.

Die vergangenen Monate haben mich, meinen Trainer und unsere Familien viel Kraft gekostet. Tom Habscheid

„Es ist schwer in Worte zu fassen. Die vergangenen Monate haben mich, meinen Trainer und unsere Familien viel Kraft gekostet. Ich habe viele großartige Menschen in meiner Karriere kennengelernt und habe mich als Mensch durch den Sport weiterentwickelt“, heißt es in seinem Statement.

Habscheid feierte im Laufe seiner Karriere große Erfolge und holte sowohl im Kugelstoßen als auch im Diskuswerfen Silbermedaillen bei Welt- und Europameisterschaften.

