Der SC Paderborn plant auch in Zukunft mit Laurent Jans. Dies berichtet das Fußballmagazin "Kicker" am Montag.

Paderborn will Jans fest verpflichten

Joe TURMES Der SC Paderborn plant auch in Zukunft mit Laurent Jans. Dies berichtet das Fußballmagazin "Kicker" am Montag.

Die Zukunft von Nationalmannschaftskapitän Laurent Jans ist noch nicht geklärt. Der Rechtsverteidiger ist bis zum Saisonende vom FC Metz an den Bundesligaverein Paderborn ausgeliehen.

Aus dem Leihgeschäft könnte eine feste Verpflichtung werden. Dies berichtet der "Kicker" am Montag. "Jans soll fest vom FC Metz verpflichtet werden", so das Fußballmagazin. Paderborn hat das Heft das Handelns in der Hand, da der Bundesligist eine Kaufoption bei Jans ausgehandelt hat.

Beim FC Metz steht der 27-Jährige noch bis Juni 2021 unter Vertrag. Jans hat sich in der Rückrunde einen Stammplatz in Paderborn erkämpft. "Laurent haut sich voll rein und ist sehr gut integriert. An einigen Fehlern von ihm arbeiten wir. Wäre ich aber nicht zufrieden mit ihm, würde er nicht so oft spielen", unterstrich der Paderborner Trainer Steffen Baumgart vor einem Monat.

Als Tabellenletzter bangt Paderborn um den Klassenerhalt in der Bundesliga. Noch ist unklar, wann angesichts der Corona-Pandemie wieder der Ball in der höchsten deutschen Spielklasse rollt.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.