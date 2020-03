Der SC Paderborn mit Laurent Jans verliert mit 1:2 in Köln und muss sich auf eine Rückkehr in die 2. Bundesliga einstellen.

Paderborn und Jans verlieren erneut

(dpa) - Die Situation in der Bundesliga wird für den SC Paderborn immer prekärer: Am Freitagabend verlor das Team um Laurent Jans mit 1:2 in Köln. Meré in der 28.' und Hector mit einem Traumtor (36.') erzielten vor 15 000 Zuschauern die Treffer für den FC, der seine beste Rückrunde seit 31 Jahren spielt.

Die Gastgeber, bei denen Jans 90' auf dem Platz stand, müssen sich dagegen trotz des Treffers von Srbeny (73.') mehr denn je auf die direkte Rückkehr in Liga zwei einstellen.

Der Rückstand auf den Relegationsplatz könnte am Wochenende für den Tabellenletzten auf acht Punkte anwachsen. Für die Mannschaft von Coach Steffen Baumgart war es die 17. Niederlage der Saison.