Paderborn muss sich nach 3:0-Führung mit einem Punkt begnügen

Bob HEMMEN Paderborn führte in Dortmund nach 45 Minuten mit 3:0. Am Ende mussten sich Laurent Jans und Co. aber mit einem Punkt begnügen.

Fünf Tage nach der 0:2-Niederlage der FLF-Auswahl gegen Portugal wäre Laurent Jans mit Paderborn fast eine große Überraschung gelungen. In Dortmund führte der Bundesliga-Underdog zur Halbzeit mit 3:0, der BVB kämpfte sich jedoch zurück und sicherte sich beim 3:3-Unentschieden zumindest noch einen Punkt.

Die Gäste zeigten eine starke erste Halbzeit und führten dank Treffern von Mamba (5.', 37.') und Holtmann (43.'). Jans gewann einige wichtige Zweikämpfe.

Unglückliche zweite Hälfte

In der zweiten Halbzeit unterlief dem Nationalmannschaftskapitän jedoch ein folgenschwerer Ballverlust, der in der 47.' zum ersten Dortmunder Tor durch Sancho führte.

Als Witsel in der 84.' das 2:3 erzielte, wurde es noch einmal spannend. Ausgerechnet Jans konnte den Ball in 90. + 2.' nicht richtig klären, die anschließende Flanke von Sancho verwandelte Reus zum Ausgleichstreffer.