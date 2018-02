Matthieu Osch konnte den Slalom bei den Olympischen Spielen nicht beenden. Der Luxemburger kam von der Piste ab.

Osch stürzt bei Olympia

Daniel Wampach Die Olympischen Spiele von Matthieu Osch wurden mit einem Sturz beendet. Der Luxemburger kam beim Slalom nicht ins Ziel.

Matthieu Osch hat das Ziel im olympischen Slalomrennen von Pyeongchang nicht erreicht. Der alpine Skifahrer aus Luxemburg schied im ersten von zwei Läufen aus - ein Schicksal, das viele Läufer erlitten. So ist auch Riesenslalom-Olympiasieger Marcel Hirscher (A) im ersten Durchgang ausgeschieden.

Der Norweger Henrik Kristoffersen lag nach dem ersten Lauf auf Goldkurs, im zweiten Durchgang kam aber auch er von der Strecke ab. So wurde am Ende der Schwede Andre Myhrer in der Gesamtzeit von 1'38''99 Olympiasieger. Silber ging an Ramon Zenhäusern (auf 0''34) aus der Schweiz, Bronze holte der Franzose Victor Muffat-Jeandet (0''67)