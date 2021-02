Bei der Weltmeisterschaft im Ski Alpin verbessert sich der Luxemburger Matthieu Osch nach dem ersten Durchgang im Riesenslalom deutlich.

Osch erreicht Hauptrennen bei der Ski-WM

Skirennfahrer Matthieu Osch hat bei der Weltmeisterschaft in Cortina d'Ampezzo (I) die Qualifikation im Riesenslalom überstanden. Am Donnerstag fuhr der Luxemburger auf Gesamtrang 37 und ist am Freitag beim Hauptrennen mit dabei (ab 10 Uhr).

Nachdem der Luxemburger im ersten Lauf noch auf Rang 40 gelandet war (1'12''35), verbesserte er sich im anschließenden Durchgang um drei Plätze (1'06''46). "Am Anfang bin ich ein bisschen verhalten gefahren, da war sicherlich mehr drin. Der zweite Durchgang war besser, allerdings habe ich wegen eines Fehlers auf einem flachen Stück Zeit liegenlassen", erklärte er.

In diesem Winter hat Osch ein noch größeres Ziel vor Augen: Der 21-Jährige will sich für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking qualifizieren.





