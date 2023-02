Marco Odermatt krönt sich zum neuen Weltmeister im Riesenslalom. Der luxemburgische Sportsoldat Matthieu Osch fährt ein ordentliches Ergebnis ein.

Ski alpin

Osch bei Odermatt-Sieg nicht in den Top 30

Nach der erfolgreichen Qualifikation am Donnerstag stand für den luxemburgischen Skifahrer Matthieu Osch am Freitag das Finale im Riesenslalom der Männer bei den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Frankreich an.

An den Achtungserfolg im Riesenslalom bei den vergangenen Weltmeisterschaften im Jahr 2021 konnte Osch nicht ganz anknüpfen. Damals hatte der zweimalige Olympiateilnehmer infolge einer starken Leistung nur knapp eine Platzierung unter den Top 30 verpasst. Der Sprung in die Top 30, den der ambitionierte Osch im Idealfall zu erreichen hoffte, blieb zwar auch diesmal aus. Dennoch fuhr Osch mit einer Gesamtzeit von 2'53''82 auf einen ordentlichen 43. Rang. Insgesamt 98 Fahrer waren am Start, 51 erreichten schließlich das Ziel.

Mikaela Shiffrin siegt im Riesenslalom, Gwyneth ten Raa überzeugt Für die US-amerikanische Skifahrerin ist es bereits das siebte WM-Gold. Auch zwei Luxemburger Schwestern erreichen das Ziel.

Der Weltmeistertitel im Riesenslalom ging am Ende mit einer Gesamtzeit von 2'34''08 an den Schweizer Marco Odermatt. Der favorisierte Odermatt konnte nach dem Sieg beim Abfahrtslauf somit bereits seine zweite Goldmedaille bei den diesjährigen Weltmeisterschaften gewinnen. Loïc Meillard gewann Silber (auf 0''32) und machte folglich den Schweizer Doppelerfolg perfekt. Bronze ging an den Österreicher Marco Schwarz (auf 0''40), der nach dem ersten Lauf noch in Führung lag. Titelverteidiger Mathieu Faivre hingegen kam in seinem Heimatland nicht über Platz 19 hinaus.

