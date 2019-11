Die Arbeiten im Stade Josy Barthel laufen auf Hochtouren. Bis Dienstagabend soll der neue Rasen fertig sein.

Sport 3

Optimismus im Stade Josy Barthel

Bob HEMMEN Die Arbeiten im Stade Josy Barthel laufen auf Hochtouren. Bis Dienstagabend soll der neue Rasen fertig sein.

Die Verantwortlichen sind zuversichtlich. Am Donnerstagabend wird das Europa-League-Gruppenspiel zwischen F91 und APOEL Nikosia (21 Uhr) wohl im Stade Josy Barthel stattfinden können. Seit dem Wochenende laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Zuerst wurde der alte Rasen entfernt, anschließend begann die Verlegung des neuen Untergrunds.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Das Stade Josy Barthel am Montag. Foto: Chris Karaba

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Das Stade Josy Barthel am Montag. Foto: Chris Karaba Das Stade Josy Barthel am Montag. Foto: Chris Karaba Das Stade Josy Barthel am Montag. Foto: Chris Karaba

Die UEFA kontrolliert



Am Montag machten die niederländischen Spezialisten, die vom hauptstädtischen Service des sports unterstützt werden, große Fortschritte. Die UEFA überwacht die Arbeiten. "Ich bin optimistisch, dass alles rechtzeitig fertig wird", sagt Alex Goergen, der Verantwortliche des Service des sports.

Josy Barthel Stadion: Neuer Rasen verzögert sich Eigentlich sollte am Samstag bereits der neue Rasen im Stade Josy Barthel in der hauptstädtischen Route d'Arlon verlegt werden. Doch dazu kam es nicht.

Am Dienstagabend muss der Platz theoretisch bespielbar sein. Trainiert wird vor der Partie jedoch nicht im Stade Josy Barthel. Die Abschlusseinheit von F91 findet in Düdelingen statt, APOEL Nikosia trainiert in Hesperingen.

Beide Teams werden sich den Rasen am Mittwoch aber selbst vor Ort anschauen.