(jot) - Großherzog Henri wird vom 5. bis 11. Februar vor Ort bei den Olympischen Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang sein.

Das Staatsoberhaupt, das Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees ist, wird vom 5. bis zum 8. Februar an der IOC-Sitzung teilnehmen.

Am 9. Februar steht dann die Eröffnungsfeier auf dem Programm.

Großherzog Henri wird bereits abgereist sein, wenn Matthieu Osch an den Start geht. Der Luxemburger Skifahrer wird am 18. Februar im Riesenslalom und am 22. Februar im Slalom im Einsatz sein.