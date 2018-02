(dpa) - Mit der Eröffnungsfeier haben die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang offiziell begonnen. Um 20.01 Uhr Ortszeit startete am Freitag im Olympiastadion mit Glockenläuten ein gut zweistündiges Programm unter dem Motto "Frieden in Bewegung".

Als Höhepunkte der Veranstaltung standen die offizielle Eröffnung der ersten Winterspiele in Südkorea durch Staatspräsident Moon Jae-In, die Entzündung der olympischen Flamme und der Einmarsch der Mannschaften auf dem Plan.

An den Spielen bis zum 25. Februar nehmen über 2 900 Sportler aus 92 Ländern teil. In 102 Wettbewerben werden Medaillen vergeben.

Ein Luxemburger Sportler

Luxemburg ist mit einem Athleten vertreten: Matthieu Osch tritt in der Disziplin Ski Alpin an. Begleitet wird er von seinem Vater Gilles, Physiotherapeut Jean-Louis Copus und Chef de mission Heinz Thews. Sportlich startet Osch am übernächsten Sonntag (18. Februar, Ortszeit) mit dem Riesenslalom, gefolgt vom Slalom am Donnerstag, dem 22. Februar.

Mit etwa zehn Milliarden Euro sind die Spiele in Südkorea wesentlich günstiger als die Spiele vor vier Jahren in Sochi (RUS), die mit 50 Milliarden Euro als die bislang teuersten in der Olympia-Geschichte gelten.