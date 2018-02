(dpa/sid) Mikaela Shiffrin (USA) ist zu ihrer ingesamt zweiten olympischen Goldmedaille gefahren. Die Slalomsiegerin von 2014 lag mit 2'20''02 vor der Norwegerin Ragnhild Mowinckel (auf 0''39). Dritte wurde die Italienerin Federica Brignone (0''46). Die Italienerin Manuela Mölgg, die nach dem ersten Durchgang geführt hatte, wurde am Ende Achte.



Andere starke Rennläuferinnen verspielten ihre Chancen in Lauf eins: Weltmeisterin Tessa Worley (F) hatte als 14. bereits zu viel Rückstand und wurde siebte. Lara Gut aus der Schweiz stürzte und räumte einen deutschen Fotografen ab - beide blieben unverletzt. Die als Topfavoritin gestartete Deutsche Viktoria Rebensburg erreichte nach Rang acht im ersten Lauf in 2'20''60 Minuten nur Rang vier.



Gold-Sensation in der Kür

Aljona Savchenko und Bruno Massot haben sich bei der Paarlauf-Entscheidung den kaum noch für möglich gehaltenen Traum von der Goldmedaille erfüllt. Die Vizeweltmeister aus Deutschland gewannen in Pyeongchang nach einer ganz starken Vorstellung in der Kür vor den Weltmeistern Sui Wenjing/Han Cong aus China und Meagan Duhamel/Eric Radford (CAN).



Aljona Savchenko und Bruno Massot können ihr Glück kaum fassen.

Foto: AFP

Die deutschen Meister hatten im Kurzprogramm nur den vierten Platz belegt und wenig Hoffnung auf den Sprung nach ganz vorn, überzeugten bei der Entscheidung aber mit 159,31 Punkten auf ganzer Linie. "Das ist der Moment meines Lebens. Es ist eine unglaubliche Geschichte", sagte Savchenko zum Triumph. Der gebürtige Franzose Massot war nach seinem Patzer im Kurzprogramm glücklich und erleichtert. "Das war gestern ein harter Tag nach dem Fehler. Von Platz vier zu Gold, das ist unglaublich."

Der Franzose Pierre Vaultier ist derweil erneut Olympiasieger im Snowboardcross geworden. Der Gold-Gewinner von Sotschi 2014 ließ am Donnerstag im Finale von Pyeongchang den Australier Jarryd Hughes und den Spanier Regino Hernandez hinter sich. Weltmeister Vaultier (30 Jahre) war als Favorit in den Wettbewerb gegangen und fuhr im Endlauf einen sicheren Sieg ein.



Beeindruckende Serie

Kanadas Eishockey-Frauen haben in Pyeongchang auch das Spitzenspiel gegen die USA gewonnen und ihre beeindruckende Erfolgsserie bei Olympia auf 23 Siege ausgebaut. Zum Abschluss der Vorrunde setzte sich der Turnierfavorit mit 2:1 durch, Kanada schloss die Gruppe A mit neun Punkten vor den Amerikanerinnen (6 Punkte) auf Platz eins ab.

Kanada hat seine bislang letzte Niederlage 1998 im Finale des ersten olympischen Frauenturniers in Nagano gegen die USA kassiert. Danach gewannen die Ahornblätter jeweils ohne Niederlage vier Mal in Folge Olympia-Gold.

Kanadas Frauenteam ist weiterhin eine Klasse für sich.

Foto: AFP