(dat) - Vor zwei Wochen hatte die INADO, Dachorganisation der nationalen Anti-Doping-Agenturen, im Zusammenhang mit dem Dopingskandal bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotchi einen Ausschluss Russlands von den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang gefordert. In der Zwischenzeit hat sich auch die ALAD, die luxemburgische Anti-Doping-Agentur, zu dieser Resolution bekannt, wie die Regierung am Mittwoch mitteilte.



Zu Beginn hatten 17 Nationen diese Forderung unterstützt. Aktuell befürworten 37 von 69 nationalen Agenturen diesen Appell.



Sollte Russland sich nicht öffentlich zu seiner Verantwortung bekennen und reelle Beweise erbringen, dass das Land eine zuverlässige Dopingkontrollstruktur aufbaut, plädiere die INADO für den Ausschluss Russlands.

In der Pressemitteilung wird auch von einem „klaren Zeichen an die russischen Autoritäten” gesprochen.



IOC dementiert Sanktionen



Vergangene Woche hat das IOC erneut energisch dementiert, dass Sanktionen gegen Russland wegen staatlich orchestrierten Dopings beschlossene Sache seien. „Das ist pure Spekulation”, teilte ein Sprecher mit.



Seit längerem hält sich das Gerücht, Russland könne durch eine Strafzahlung möglicherweise einen Olympia-Ausschluss verhindern. Die IOC-Vollversammlung hatte vor zwei Wochen die Olympische Charta zuletzt in Lima dahingehend geändert, dass in Zukunft bei Verletzungen des Regelwerks durch Doping oder andere Manipulationen Geldstrafen verhängt werden können.