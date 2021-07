Elaine Thompson-Herah hat es geschafft. Die Olympiasiegerin von Rio de Janeiro kann ihren Titel über 100 m verteidigen.

Olympische Spiele

Thompson bleibt die Sprintkönigin

Joe GEIMER Elaine Thompson-Herah hat es geschafft. Die Olympiasiegerin von Rio de Janeiro kann ihren Titel über 100 m verteidigen.

Dreifachsieg für die Frauen aus Jamaika: Elaine Thompson-Herah hat sich die Goldmedaille in der Königsdisziplin 100 m gesichert. Die Titelverteidigerin setzte sich am Samstagabend in Tokio bei den Olympischen Sommerspielen souverän vor ihren beiden Landsfrauen Shelly-Ann Fraser-Pryce (10''74) und Shericka Jackson (10''76) durch.

Thompson-Herah lief im hochkarätigen Finale persönliche Bestzeit. In 10''61 durfte sie sich im Ziel auch über die zweitschnellste Zeit aller Zeiten freuen!

Thompson stellte demnach einen neuen Olympischen Rekord auf und unterbot die alte Bestmarke von Florence Griffith Joyner (USA) aus dem Jahr 1988 um eine Hundertstelsekunde.

Fraser-Pryce hat es verpasst, sich nach den Goldmedaillen in Peking (2008) und London (2012) zum dritten Mal die Krone aufzusetzen. Sie hätte mit Usain Bolt gleichziehen können, dem dieses Kunststück bei den Männern gelungen war.

