Novak Djokovic scheidet überraschend aus

Novak Djokovics Traum vom Golden Slam platzt im Halbfinale. Der Serbe scheitert bei Olympia an Alexander Zverev.

(sid) - Alexander Zverev hat bei den Olympischen Spielen Tennis-Dominator Novak Djokovic gestürzt. Der Weltranglistenfünfte aus Deutschland siegte am Freitag im Halbfinale mit 1:6, 6:3, 6:1 gegen den Grand-Slam-Rekordchampion aus Serbien. Im Endspiel am Sonntag kämpft der 24-Jährige gegen Karen Khachanov (RUS) um Gold.

Alexander Zverev steht in Tokio im Finale. Foto: AFP

Damit bleibt Steffi Graf der einzige Tennisprofi, der den sogenannten Golden Slam schaffte: den Gewinn aller vier Grand-Slam-Turniere und der olympischen Goldmedaille in einem Kalenderjahr. Graf gelang dies 1988. Djokovic hatte in diesem Jahr bereits die Major-Titel in Melbourne, Paris und Wimbledon geholt.

