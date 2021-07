Julie Meynen bleibt über 50 m Freistil deutlich über ihrem Landesrekord, belegt aber dennoch immerhin Rang 25 unter 81 Teilnehmerinnen.

Olympische Spiele

Meynen landet im ersten Drittel

Joe GEIMER Julie Meynen bleibt über 50 m Freistil deutlich über ihrem Landesrekord, belegt aber dennoch immerhin Rang 25 unter 81 Teilnehmerinnen.

Zwei Tage nach ihrem Auftritt über 100 m Freistil im Aquatics Centre von Tokio (Rang 32 unter 51 Starterinnen), musste Julie Meynen am Freitagabend Lokalzeit erneut bei den Olympischen Spielen ins 50-m-Becken springen. Über 50 m Freistil klassiert sich die Luxemburgerin letztendlich unter insgesamt 81 Teilnehmerinnen an Position 25.

Julie Meynen hat sich weiterentwickelt Vor fünf Jahren nahm Julie Meynen als 18-jährige Schwimmerin an den Olympischen Spielen teil. Seitdem hat sich viel getan.

Im achten von elf Vorläufern sprang Meynen vom vierten Startblock ins Wasser und schlug nach 25''36 an. Das reichte zu Rang drei in ihrem Lauf. Somit war Meynen auch einen Tick langsamer als vor fünf Jahren bei den Sommerspielen in Rio de Janeiro (BRA). Damals blieb ihrer Zeit nach 25''12 stehen.

Um ins Halbfinale zu kommen, hätte Meynen, die sich derzeit nicht in Topform befindet, Landesrekord schwimmen müssen. Der steht seit der WM 2019 in Gwangju bei 24''78. In Tokio rutschte Femke Heemskerk (NL) als letzte Schwimmerin noch mit 24''77 unter die Top 16.

Julie Meynen lässt sich die Laune nicht verderben Julie Meynen schwimmt der Konkurrenz in Tokio hinterher, doch die 23-jährige Luxemburgerin bleibt positiv.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.