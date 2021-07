Erster Corona-Fall im Athletendorf

Eine Woche vor dem Start der Olympischen Sommerspiele in Tokio ist im Olympischen Dorf ein erster Corona-Fall verzeichnet worden.

Eine Woche vor dem Start der Olympischen Sommerspiele in Tokio ist im Olympischen Dorf ein erster Corona-Fall verzeichnet worden.

Eine Woche vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Tokio gibt es den ersten Corona-Fall im Athletendorf. Das bestätigte das Organisationskomitee am Samstag. Angaben zur Person wie der Nationalität wollte OK-Geschäftsführer Toshiro Muto nicht machen. Auch könne er nicht sagen, ob die Person geimpft sei. Es würden alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz vor einer Ausbreitung getroffen, damit sich jeder im Athletendorf sicher fühlen könne, hieß es.



Daneben gibt es bislang fünf Athleten, die bei der Einreise nach Japan positiv auf das Corona-Virus getestet worden sind. Die Athleten und ihre Begleitpersonen sind im Athletendorf von der Bevölkerung isoliert und müssen strenge Verhaltens- und Hygieneregeln befolgen. Die Organisatoren und das Internationale Olympische Komitee (IOC) haben immer wieder versichert, es würden für alle „sichere“ Spiele.

Die Sommerspiele sollen vom 23. Juli bis 8. August stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie sind an den Wettkampforten in Tokio keine Zuschauer zugelassen. Die meisten Wettkämpfe werden in der japanischen Hauptstadt ausgetragen, einige finden aber außerhalb statt. Ob dort Zuschauer zugelassen werden, wird in Abstimmung mit den dortigen Behörden entschieden.



