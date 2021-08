Die wohl außergewöhnlichsten Olympischen Spiele sind vorbei. Tokio erlebt ein Ringe-Spektakel mitten in der Corona-Pandemie und ohne Publikum.

Corona-Spiele in Tokio beendet - Paris wartet

Die wohl außergewöhnlichsten Olympischen Spiele sind vorbei. Tokio erlebt ein Ringe-Spektakel mitten in der Corona-Pandemie und ohne Publikum.

(dpa) - Die XXXII. Olympischen Spiele in Tokio sind Geschichte. Um 22.14 Uhr Ortszeit erlosch am Sonntag im Olympiastadion das olympische Feuer nach 16 Tagen und 339 Entscheidungen. Damit endeten die wohl außergewöhnlichsten Spiele - mitten in der Corona-Pandemie, mit einem Jahr Verspätung und ohne Zuschauer.

6 Abschlussfeier im Olympiastadion. Foto: DPA

Vor fast leeren Rängen kamen Sportlerinnen und Sportler noch einmal zu einer über zwei Stunden langen Schlussfeier zusammen. „Die Olympischen Spiele Tokio 2020 sind die Olympischen Spiele der Hoffnung, der Solidarität und des Friedens“, sagte IOC-Präsident Thomas Bach im üblichen Pathos und erklärte die Spiele im Beisein von Kronprinz Akishino für beendet. Zum Schluss der Feier leuchtete der Schriftzug „Arigato“ (Danke) durch das Stadion.

Bob Bertemes trug bei der Abschlussfeier die luxemburger Fahne. Foto: AFP

Bei der Abschlusszeremonie in Tokio trug Bob Bertemes die luxemburgische Fahne ins Stadion. Aus Luxemburger Sicht hatte Charel Grethen mit seinem Einzug ins Finale über 1.500 Meter für Furore gesorgt.

Für das Internationale Olympische Komitee steht in einem halben Jahr das nächste sowohl politisch als auch pandemisch schwierige Ringe-Fest an. Dann werden in Peking die Winterspiele eröffnet. Zumindest politisch unkomplizierter wird es 2024 in Paris. Die Bürgermeisterin von Frankreichs Hauptstadt, Anne Hidalgo, übernahm die olympische Flagge für die Sommerspiele in drei Jahren.

Paris übernimmt

Ein Konzert des französischen Popstars Woodkid, ein Flug über den Eiffelturm der Kunstflugstaffel der Luftwaffe: Mit einem aufwendigen Festprogramm hat Frankreichs Metropole am Sonntag die Übergabe der Olympischen Fahne in Tokio an Paris mitgefeiert.

Vom 26. Juli bis 11. August 2024 sollen die Sommerspiele in der französischen Hauptstadt ausgetragen werden. Auf einer Riesenleinwand verfolgten mehrere Tausend Athleten und Zuschauer auf dem Pariser Trocadéro und an den Seine-Ufern die feierliche Übergabe an die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo in der japanischen Hauptstadt.

5 Foto: AFP

Wegen schlechter Wetterbedingungen und zu starken Windes konnte eine 5.800 Quadratmeter große Flagge am Eiffelturm nicht gehisst werden. Bilder der Riesenfahne ganz oben an dem über 300 Meter hohen Wahrzeichen von Paris sorgten im Vorfeld bereits für viel Aufsehen. Dabei hatte es sich um Tests gehandelt für den eigentlichen Festakt am Sonntag. Diese Aufnahmen wurden nun bei der Schlussfeier gezeigt.





