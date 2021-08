Am Dienstagmorgen ist es soweit. Charel Grethen geht in Tokio an den Start. Über 1.500 m tritt er in große Fußstapfen.

Sport 4 Min.

Exklusiv für Abonnenten

Olympische Spiele

Charel Grethen auf den Spuren von Josy Barthel

Joe GEIMER Am Dienstagmorgen ist es soweit. Charel Grethen geht in Tokio an den Start. Über 1.500 m tritt er in große Fußstapfen.