Olympische Sommerspiele

Gazoz nimmt Revanche gegen Henckels

Die Überraschung sollte nicht gelingen: Für Jeff Henckels (Weltranglistenposition: 30) sind die Olympischen Spiele in Tokio vorbei. Im 1/32-Finale war für den Luxemburger Bogenschützen Endstation.

Der 36-Jährige unterlag seinem um 14 Jahre jüngeren türkischen Konkurrenten Mete Gazoz mit 0:6. In den Sätzen setzte sich die Nummer vier der Welt mit 27:25, 28:26 und 29:28 durch.

Die Qualifikation vor sechs Tagen hatte Henckels an Position 55 unter 64 Schützen beendet. Somit musste er gegen den Zehnten der Platzierungsrunde antreten. Gazoz wollte unbedingt Revanche nehmen, denn im April hatte er in Antalya (TUR) eine 2:6-Niederlage gegen Henckels erlitten.

Für Henckels was es bei der dritten Olympia-Teilnahme die dritte Niederlage in der ersten Runde der Direktausscheidung. Das gleiche Missgeschick war ihm auch in Athen (2004) und in London (2012) passiert.





