Sarah Sjöström gewann 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio Gold über 100 Meter Schmetterling. Bald nimmt die schwedische Schwimmerin am Euro-Meet 2020 in Kirchberg teil.

Olympiasiegerin Sjöström beim Euro-Meet

David THINNES Sarah Sjöström gewann 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio Gold über 100 Meter Schmetterling. Bald nimmt die schwedische Schwimmerin am Euro-Meet 2020 in Kirchberg teil.

Sarah Sjöström war in den Vorjahren bereits mehrmals zu Gast beim Euro-Meet: Die schwedische Schwimmerin wird auch 2020, vom 24. bis 26. Januar, wieder in Kirchberg antreten.

Sjöström gewann 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio über 100 Meter Schmetterling die Goldmedaille - und das in Weltrekordzeit. 2019 holte sie bei der WM fünf Einzelmedaillen - so viel wie keine andere Athletin: ein Mal Gold, zwei Mal Silber und zwei Mal Bronze.

2017 brach die 26-Jährige in Kirchberg die Meetrekorde über 50 Meter und 100 Meter Freistil und Schmetterling.