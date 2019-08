Mittelstreckenläufer Taoufik Makhloufi ist beim hochkarätigen Leichtathletikmeeting dabei. Auch ein Sprintstar aus Frankreich kommt nach Luxemburg.

Olympiasieger startet beim Meeting in Schifflingen

Mittelstreckenläufer Taoufik Makhloufi ist beim hochkarätigen Leichtathletikmeeting dabei. Auch ein Sprintstar aus Frankreich kommt nach Luxemburg.

(pg) - Nicht alle Tage kommt es in der Luxemburger Leichtathletik vor, dass ein Olympiasieger bei einem Vereinsmeeting dabei ist. Am Sonntag wird das bei der Veranstaltung im Schifflinger Stade Jean Jacoby der Fall sein: Taoufik Makhloufi startet beim 800-m-Rennen.

Auf dem Weg zum Triplé-Triplé: Bolt gewinnt auch die 200 m Usain Bolt hat sein Kunststück beim 100-Meter-Sprint über die doppelte Distanz wiederholt. Der Jamaikaner gewann zum dritten Mal hintereinander Olympisches Gold.

Der Algerier ist holte 2012 in London die Goldmedaille über 1 500 m. Bei den Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro gewann Makhloufi zwei Mal Silber – über 800 und 1 500 m. Der 31-Jährige wird einer der internationalen Stars des Schifflinger Meetings sein, aber beileibe nicht der einzige.

Kugelstoßer Bertemes in Topform

So startet Sprinter Christophe Lemaitre im 200-m-Rennen. Der Franzose ist vierfacher Europameister (individuell und mit der Staffel). Bei den Olympischen Spielen 2016 stand er über 200 m als Dritter auf dem Podium – neben Usain Bolt (JAM) und Andre de Grasse (CAN). Nach einer einjährigen Verletzungspause nimmt der 29-Jährige, der über die halbe Stadionrunde eine Bestzeit von 19''90 hat, seit Ende Juni wieder an Rennen teil.

Die Mehrzahl der internationalen Wettbewerbe in Schifflingen ist hochkarätig besetzt. Neun 100-m-Läufer haben Bestzeiten von unter 10''20, vier Kugelstoßer erreichten bereits mehr als 20,50 m. Mit dabei ist auch der Luxemburger Rekordhalter Bob Bertemes (Bestweite: 22,22 m).

Taoufik Makhloufi holt in Rio die Goldmedaille über 800 m. Foto: dpa