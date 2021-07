Das Dutzend Athleten ist voll: Mit Julie Meynen bekommt eine weitere Luxemburgerin ihr Ticket für die Olympischen Sommerspiele.

Olympia-Qualifikation

Schwimmerin Meynen fährt nach Tokio

Jan MORAWSKI Das Dutzend Athleten ist voll: Mit Julie Meynen bekommt eine weitere Luxemburgerin ihr Ticket für die Olympischen Sommerspiele.

Die luxemburgische Delegation für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) ist komplett. Wie das COSL (Comité olympique et sportif luxembourgeois) am Freitag mitteilte, hat der internationale Schwimmverband FINA die Qualifikation von Julie Meynen bestätigt.

Olympia-Delegationen beim Empfang am großherzoglichen Hof Traditionell werden die Olympia-Delegationen vom Großherzog in dessen Palast eingeladen. Dieser Termin stand am Mittwoch an.

Demnach wird die 23-Jährige in Japan über 50 und 100 m Freistil an den Start gehen. Die Qualifikation von Leichtathlet Charel Grethen (1.500 m) ist ebenfalls praktisch sicher. Das COSL wartet nur noch auf die offzielle Bestätigung vom Leichtathletik-Weltverband.

Weltklasse-Kugelstoßer Bob Bertemes wird derweil eine ganz besondere Ehre zuteil. Der 28-Jährige wird bei der Abschlusszeremonie am 8. August die luxemburgische Fahne tragen. Wer bei der Eröffnung am 23. Juli im Mittelpunkt steht, ist noch nicht bekannt.

Die Luxemburger Delegation Leichtathletik: Bob Bertemes (Kugelstoßen), Charel Grethen (1.500 m); Begleitung: Khalid Al Qawati, Camille Schmit Radsport: Christine Majerus (Straßenrennen und Zeitfahren), Kevin Geniets, Michel Ries (beide Straßenrennen); Begleitung: Christian Swietlik, Glen Leven Dressurreiten: Nicolas Wagner; Begleitung: Antonie de Ridder, Petra Buettner Schwimmen: Raphaël Stacchiotti (200 m Lagen), Julie Meynen (50 und 100 m Freistil); Begleitung: Christophe Audot Tischtennis: Ni Xia Lian, Sarah De Nutte (beide Einzel); Begleitung: Tommy Danielsson Triathlon: Stefan Zachäus; Begleitung: Thomas Andreos Bogenschießen: Jeff Henckels; Begleitung: Luc Schuler Chef de Mission: Heinz Thews

Assistent: Raymond Conzemius

Ärzte: Dr. Axel Urhausen, Dr. Christian Nührenbörger

Physiotherapeuten: Nina Goedert, Ben Moes, Jérôme Pauls

Organisation: Christian Hansmann, Christian Helmig, Sven Klein

COSL: André Hoffmann, Daniel Dax

