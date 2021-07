Mit Nicolas Wagner wird erstmals ein Luxemburger Reiter bei den Olympischen Spielen im Einsatz sein. Das Pferd ist bald in Japan.

Quater Back Junior ist auf dem Weg nach Tokio

Kevin ZENDER

In Tokio wird mit Nicolas Wagner erstmals ein Luxemburger Reiter an den Olympischen Spielen teilnehmen. Im Grand Prix der Dressur wird der 29-Jährige am 24. oder 25. Juli im Einsatz sein.

Quater Back Junior am Flughafen in Liège. Foto: privat

Wagners Pferd Quater Back Junior kommt am Freitag gegen 5 Uhr in der Gastgeberstadt an. Die Pferde befanden sich in den vergangenen Tagen in Aachen in Quarantäne, ehe der Abflug in einem speziell umgebauten Flugzeug aus Liège erfolgte.





