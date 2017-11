(dat) - Die Saison 2017 verlief nicht nach Wunsch für Bob Haller. Beim Africa-Cup am vergangenen Samstag hatte der Triathlet sein letztes Rennen bestritten und den dritten Rang belegt. Nun hat sich der 24-Jährige entschieden, einen neuen Schritt in seiner Karriere zu wagen: Haller wird seine Trainingsbasis nach Portugal verlegen. Dort wird er mit Weltklasseleuten trainieren und sein Ziel, die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020, angehen.



"Ich hatte seit Jahren zumindest im Hinterkopf die Absicht, ins Ausland zu gehen, um systematisch innerhalb einer internationalen Gruppe zu trainieren. Seit meiner Zeit als Junior bin ich als Nomade unterwegs gewesen, habe mal hier, mal dort trainiert. Nach den vielen Jahren habe ich Selbstzweifel bekommen. Die Saison 2017 verlief nicht nach Wunsch, doch so richtig konnte ich es nicht ändern. Ich habe mir gesagt, der Zeitpunkt sei gekommen, etwas Grundlegendes zu ändern. Mein Ziel ist die Selektion für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Ich will Olympia nicht erneut, so wie 2016 in Rio, um einen Platz verpassen. Ich will innerhalb einer festen Struktur trainieren, auch zusammen mit Athleten, die bereits Olympia-Erfahrung haben und den Weg dahin kennen. Im Laufe dieser Saison ist mir bewusst geworden, dass der Zeitpunkt gekommen ist, diesen Schritt zu machen", so das COSL-Elitekadermitglied im Gespräch mit dem "Luxemburger Wort".



In der Nähe von Lissabon wird Haller unter anderem mit Joao Pereira, Nummer zehn der Weltrangliste, trainieren.



